حمادة هلال يطرح أغنية الشرع محللي أربعة

طرح المطرب حمادة هلال، مساء الخميس، برومو أحدث أغنياته التي حملت اسم "الشّرع محلّلي أربعة"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وقال هلال، في تصريحات صحفية، إن أغنية "الشرع محلّلي أربعة" بدأ العمل عليها منذ 4 أشهر، لافتًا إلى أنه يضع خطة لطرح أغنية «سنجل» في 4 أشهر على غرار آخر أغنيتين له وهما "طحن في طحن" و"يا جمالها".

وأضاف أنه اضطر لطرح الأغنية في هذا التوقيت بعد اكتشافه أن اسم الأغنية وبعض كلماتها قد تم تسريبها، وعند سؤاله عن سرقة الفنان محمد رمضان الأغنية رد سريعًا: "إن بعض الظن إثم".

وأكد أنه لم يتنازل عن حقوقه الملكية والفكرية للأغنية حال اكتشافه سرقتها من قبل أي شخص، مشيرًا إلى أنه تنازل من قبل في مثل هذه الأمور، لكن هذه المرة سيتمّسك بحقه القانوني خاصة أنه يمتلك كافة الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك.

وتعاون حمادة هلال في أغنية "الشرع محلّلي أربعة" مع الشاعر الغنائي محمود، لكنه سيطرح عددا من الأغنيات المنفردة طوال أشهر السنة