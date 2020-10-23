عمرو وهبة يكشف عن تدريباته تحت الماء

شارك الفنان عمرو وهبة جمهوره بنشر تدريباته تحت الماء عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام".
وعلق عمرو على الصورة "تدريبات ما قبل تصوير فيلم ماكو واستنو الفيلم قريب فى السينمات، وسورى على النطه اللى فى نص الفيديو بس كان أول يوم تدريب والله" .
فيلم "ماكو" بطولة عدد من الفنانين منهم نيقولا معوض، بسمة، ناهد السباعي خالد أنور، سارة الشامي والتركي مراد يلدريم، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وإنتاج بيراميدز محمد الشريف.
"ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة "سالم إكسبريس" الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكانٍ مليء بالذكريات
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