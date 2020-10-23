نبيل الحلفاوي عن تأجيل مباراة الرجاء.. لازم الزمالك يركز على إيجابيات القرار

أبدى الفنان نبيل الحلفاوي رأيه في تأجيل مباراة الزمالك والرجاء التي اقرها الاتحاد الافريقي يوم 1 نوفمبر بدلا 24 أكتوبر.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏رأيي إن لازم الزمالك يركز على إيجابيات التأجيل.. اكتمال الفريق بعودة ساسي وعلاء وحازم. وعلى مباراة الرجاء للصعود إلى النهائي بإذن الله. وأن يتخذ مما حدث دافعا قويا لتحقيق الفوز".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.

كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".

كان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.