أغنية "الشرع حلل أربعة" حائرة بين محمد رمضان وحمادة هلال.."الأزمة تشتعل"

محمد رمضان بدأ بالأمس، الترويج لأحدث أغنياته بعنوان "الشرع حلل أربعة" التي بدأ بتصوير الكليب الخاص بها في دبي، بدولة الإمارات، ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس التحضير، مرفق بفقرة من الأغنية الجديدة.

"الشرع محلل أربعة" بين محمد رمضان وحمادة هلال!

لم تمر سوى ساعات على ترويج محمد رمضان لأغنيته الجديدة، ليفجر الفنان المصري، حمادة هلال مفاجأة بخصوص أحدث أغنياته أيضًا، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، مقطع ترويجي من أغنيته الجديدة التي تحمل نفس العنوان الخاص بأغنية الفنان محمد رمضان، مع اختلاف طفيف جدًا، فاختار لها اسم "الشرع محلل لي أربعة"، وهي من كلمات محمود سليم وألحان جابر جمال وتوزيع مونتي.

الجمهور يتنبأ بأزمة بين حمادة هلال ومحمد رمضان

جمهور كل من النجمين توقف أمام عنوان الأغنيتين المقرر طرحهما قريبًا، حيث اتهم البعض محمد رمضان بأنه اقتبس الاسم من حمادة هلال، بالرغم من عدم تصريح الأخير بأي تفاصيل خاصة بالأغنية مؤخرًا، كما تنبأ البعض بأن الثنائي على أعتاب أزمة بسبب اختيارهما لعنوان واحد لأغنية كل منهما.

فيما اعتبر بعض من متابعي حمادة هلال أيضًا أن الفنان المصري ربما كان قد سجل أغنيته منذ فترة لكنه قرر الترويج لها بعد أن قرر رمضان طرح أغنيته قريبًا، وحتى لا يقع حمادة في فخ السرقة من رمضان في حالة إذا طرح الأخير أغنيته أولا.

محمد رمضان متهم باقتباس اسم مسلسله الجديد من فيلم "موسى"

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتعرض محمد رمضان لهذا الموقف مؤخرًا، فبعد فترة طويلة من إعلان أسرة فيلم "موسى" عن تفاصيل وعنوان الفيلم، قرر رمضان الإعلان عن تفاصيل مسلسله الرمضاني المقبل لعام 2021، والذي اختار له اسم "موسى" أيضًا، مشددًا فيما بعد في تصريحاته، أنه لن يقوم بتغيير اسم المسلسل، رغم تكرار الاسم في عملين من المقرر طرحهما في العام المقبل.

مسلسل "موسى" من المقرر أن يشارك في بطولته بجانب محمد رمضان، كل من باسم سمرة وياسمين رئيس وشيرين رضا والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان قد أحيا حفلًا جديدًا مؤخرًا وأثار الجدل بسبب إطلالاته الغريبة، إذ أطل الفنان المصري عاري الصدر مرتديا المعطف الطويل من الفرو، كما ظهر بجاكيت تم تصميمه له بشكل خاص لإحياء الحفل وكتب عليه عليه "MR.1" في إشارة منه الى لقبه بـ"نمبر وان".