لينا الفيشاوي تحتفل بعيد ميلادها الـ16 ووالدتها تنشر صورًا مميزة لها

لينا الفيشاوي ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، احتفلت اليوم، الخميس، بعيد ميلادها الـ16، وحرصت والدتها هند الحناوي على تهنئتها وتوجيه رسالة مميزة لها في عيد ميلادها، لتعبر عن حبها الشديد لابنتها الوحيدة.

هند الحناوي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها لينا الـ16

هند الحناوي نشرت عبر حسابها على انستجرام، مجموعة صور مميزة لابنتها لينا أحمد الفيشاوي في طفولتها وبعدما كبرت، وذلك في يوم ميلادها الـ16، ووجهت لها رسالة عبرت خلالها عن مشاعرها تجاه ابنتها، فقالت: "كيف يمكن أن يكون قد مر 16 عامًا منذ أول مرة حملتك فيها بين ذراعي! أتذكر كل التفاصيل كما لو كانت بالأمس فقط".

وأضافت هند الحناوي: "في اليوم الذي ولدت فيه ولد حب جديد بداخلي؛ أنا محظوظة جدًا لأن أكون أمك.. يبدو أني فعلت شيئًا صحيحًا في حياتي حتى تم إهدائي ابنة مثلك.. أنا فخورة للغاية بك.. أعترف أنني كنت أقسى عليك في بعض الأحيان، وأعترف أنني دائمًا أضع توقعات عالية جدًا شعرت أحيانًا أنه من المستحيل تحقيقها".

رسالة مميزة من هند الحناوي لابنتها لينا الفيشاوي في عيد ميلادها

واستطردت: "أريدك أن تحافظي دائمًا على الثقة وتواصلين تجربة أشياء جديدة والتعرف على أشخاص جدد، فأنت لا تعرفين أبدًا الباب الذي سيفتح إذا وضعت نفسك في الخارج، سوف ترتكبين أخطاء ولكن لا بأس لأن هذه دوت الخليج الطريقة التي ستتعلمين بها".

واختتمت والدة لينا الفيشاوي رسالتها لها: "لقد علمتني بالتأكيد أكثر مما علمتك.. لقد علمتني الصبر والغفران، أنا معجبة بقوتك وقدرتك على المضي قدمًا وعدم السماح لأي شخص أو أي شيء بسحبك إلى أسفل.. أتمنى أن يكون عيد ميلادك هو كل ما حلمت به وأعدك بأن يكون عيد ميلاد أكبر فيما بعد، قصتك بدأت للتو.. لا يمكنني الانتظار لمشاهدتك تكتبها".

لينا الفيشاوي تعلق على رسالة والدتها: "فخورة بكوني ابنتك"

لينا الفيشاوي حرصت على التعبير عن سعادتها الشديدة بكلام والدتها لها، حيث ردت عليها قائلة: "إنه أكثر مما كنت أحلم به، لقد حولتي الخطط الملغاة إلى أفضل عيد ميلاد يمكن أن أتمناه مع أفضل الأشخاص بجانبي، بينما تملئين حياتي بالحب والرحمة.. لم أتمنى يومًا ما في حياتي شيئًا مختلفًا عما جعلت حياتي تتحول إليه".

وأضافت لينا الفيشاوي: "عرفت غريزتك الأمومية أننا سنكون قادرين على الازدهار في بيئة مختلفة وقمت باتخاذ إجراء حيال ذلك، أنا آسفة إذا لم أوضح لك كم أقدّر لك حقًا كل ما تفعليه، ليس فقط من أجلي ولكن لكل شخص كان في حياتك، فنحن جميعًا مدينون لك كثيرا بما قمت به ولديك إرث لا مثيل له، أنا فخورة جدًا لكوني ابنتك.. أحبك كثيرًا يا أمي".