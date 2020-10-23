طليق نيللي كريم يحاول الاستشهاد برأيها بعد حملة هجوم ضده لسخريته القاسية من النساء

طليق نيللي كريم، هاني أبو النجا، أثار الجدل مؤخرًا بعد عدة تدوينات نشرها عبر حسابه على فيسبوك، اعتبر الجمهور أحدها بمثابة إهانة للنساء بشكل عام والسخرية منهن، وإهانة ايضا للفنانة نيللي كريم والدة طفلتيه، كندة وسيليا، وذلك تزامنًا مع عرض حلقتها في برنامج "السيرة" وحديثها عن تعرضها للخيانة في زيجاتها السابقة.

طليق نيللي كريم متهم بإهانتها بعد ظهورها في "السيرة"

هاني أبو النجا، خبير التغذية، نشر تدوينة سخر فيها من النساء الناجحات، فقال: "الست الدلوعة الفرفوشة رزق.. إنما الست الناجحة دي خليها لجائزة الدولة التقديرية"، لكنه سرعان ما أضاف تعديلًا بعدما تلقى انتقادات واعتبره البعض يقصد أيضا إهانة طليقته، الفنانة نيللي كريم ولكن بشكل غير مباشر.

فكتب هاني أبو النجا: "معلش إيضاح.. أي حد مريض متخيل إن البوست الهزار ده على أم بناتي.. فحضرتك مريض.. أم بناتي لا أسمح لحد بالكلام عليها.. دي ام أغلى الناس.. إنما خيالكم المريض في بوست هزار ده مشكلة حضراتكم.. بوست هزلي ده لو بنفهم".

طليق نيللي كريم يشيد بعلاقته الجيدة بها

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وحرص طليق نيللي كريم مجددًا على نفي قصده إهانة والدة ابنتيه، باعتبارها من نماذج النساء الناجحات في مجالها، فكتب في تدوينة أخرى: "هطلب منكم طلب إنكم تشيروا الكلام ده عني.. ودي آخر مرة اتكلم عن أي موضوع شخصي.. لأن في نفوس مريضة.. أم بناتي أكن لها كل الاحترام وبيننا أيام وسنوات جميلة.. وانتهت علاقتنا من سنوات طويلة.. لكن النفوس المريضة مصرة على إلصاق وإلحاق المشاكل بينا".

وتابع: "أنا اتمنى لها دائما النجاح في كل شيء.. وليس في نفسي شي غير كل الخير والفخر بيها.. و يارب يكتب لها كل النجاح.. ويارب يرحمونا من نفوسهم المريضة"، وحرص أيضًا على الإشارة إلى حساب نيللي كريم الشخصي على فيسبوك وعدد من الأصدقاء المشتركين بينهما ليستشهد برأيها او تأييدها لما كتبه وليوضح ان العلاقة بينهما على ما يرام، بعد الموقف المحرج الذي تعرض له، إلا أن الفنانة المصرية تجاهلت التفاعل مع تدوينة طليقها سواء بالإعجاب أو التعليق.

تصريحات نيللي كريم في أحدث ظهور لها

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الجدير بالذكر أن نيللي كريم كانت قد تحدثت في أحدث ظهور لها في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عن زيجتيها السابقتين وقالت إنها تزوجت في عمر الـ17 عاماً من دون معرفة أهلها، وعندما علمت والدتها بالأمر "لطمت بالروسي"، مشيرة إلى أن الفرق بينها وبين زوجها حينها كان 10 سنوات واستمرت زيجتهما لنحو 9 سنوات وعن أسباب طلاقها في زيجتيها السابقتين قالت إن الطلاق وقع بسبب اختلاف وجهات النظر ومشاكل الحياة، ولم تنكر في نفس الوقت حدوث خيانة زوجية.

وأضافت نيللي كريم أنها تتعامل مع أزواجها السابقين لتربية الأبناء، وأشارت الى أن ابنائها الأربعة يعيشون معها، وتخاف على سيليا، الابنة الأكبر، بشكل أكثر من ابنتها كندة، فهي تشبهها في بعض التصرفات لذلك تقلق عليها بأن تكون مثلها وتقع في أخطائها.