ونشرت مي عز الدين بوستر المسلسل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت قائلة " قريبا خيط حرير"
مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان.
وكانت مي عز الدين قد شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019، بمسلسلها البرنسيسة بيسة ، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين على راسهم الفنانة بوسى وإيمان السيد وحجاج عبد العظيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مي عز الدين تشوق متابعيها لمسلسلها الجديد خيط حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.