حسن شاكوش يوضح حقيقة القبض عليه .. فيديو

نفى مطرب أغاني المهرجانات حسن شاكوش الأنباء المغلوطة التي تداولت حول إلقاء القبض عليه بسبب مخالفته لقرار رئاسة الوزراء وإقامة حفلات في ظل وباء كورونا.

ونشر حسن شاكوش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :"انا الحمدلله بخير ومفيش أي حاجه صح من الخبر اللي نزل خبر كذب".

كما نشر حسن شاكوش فيديو لايف من داخل سيارته لكي يؤكد صحة الخبر ويرد على مروجي هذه الشائعة.

كشف طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية عن الاختبارات التى خضع لها عدد من المتقدمين من أجل الحصول على عضوية النقابة.

وقال طارق مرتضى لـ "دوت الخليج" : إنه تم خضوع حسن شاكوش وعمر كمال للاختبارات والتى من المقرر أن يتم الاعلان عن نتائجها فى أول اجتماع لمجلس النقابة خلال بداية الشهر المقبل.

وأضاف مرتضى: أن حسن شاكوش لم يحضر معه شهادة بمحو الأمية الخاصة به ولذلك تم خضوعه الى اختبار قراءة وكتابة بالنقابة تحت رئاسة علاء سلامة ولم يجز له الاختبار فى الغناء إلا بعد أن يجتاز اختبار القراءة و الكتابة كما أنه تعهد بإحضار شهادة محو أمية.

وكان قال سعد متولى المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية إنه يجرى حاليا اختبارات الأصوات الجديدة المتقدمة للنقابة ويشارك في الاختبارات عدد من مطربى المهرجانات.