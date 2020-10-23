أحمد العوضي ينشر فيديو من تدريباته على رياضة الملاكمة

نشر الفنان احمد العوضي فيديو جديد له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو يمارس رياضة الملاكمة. وظهر احمد العوضي داخل حلبة ملاكمة وهو يتدرب قاسيه مع مدربه داخل صالة الالعاب الرياضية. وشارك أحمد العوضى، في بطولو مسلسل الإختيار مع أمير كرارة وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى وإنتاج "سينرجى". مسلسل "الاختيار" يدور حول حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

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