في أسبوع .. مبطلناس إحساس لتامر حسني تحقق 11 مليون مشاهدة .. فيديو

حققت أغنية مبطلناش إحساس للفنان تامر حسني ١١ مليون مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرحها بموقع يوتيوب.

أغنية «مبطلناش إحساس» لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزه، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب.

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام، وينتظر طرحه كاملًا خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وفي هذا الصدد، أعلن تامر حسنى على قرب موعد طرح الألبوم الغنائى الجديد عبر خاصية استورى على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.