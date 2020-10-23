ابنته حسمت الجدل.. حقيقة وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

واستنكرت ابنة عبد الرحمن أبو زهرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشائعات المزعجة والكاذبة التي انتشرت حول وفاة والدها، مبدية استيائها الشديد من مروجيها، في ظل صمت الفنان التام، وعدم رده على تلك الشائعات.

نفت سحر -ابنة، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة والدها، مؤكدة أنه بخير وحالته الصحية مستقرة، ولم يصب بأي وعكة صحية.

يأتي ذلك، بعد ساعات من انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، ما أزعج أسرته والوسط الفني.