ابنته حسمت الجدل.. حقيقة وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

يأتي ذلك، بعد ساعات من انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، ما أزعج أسرته والوسط الفني.
يستضيف مهرجان الغردقة الدولي للجمال والازياء الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة كضيف شرف للمهرجان فى دورته الجديدة المقرر إقامتها فى الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، كما يكرم المهرجان عدد من رموز الفن والمجتمع منهم رجاء حسين،
وكان خبير التجميل محمد الشافعي أعلن عن عدد من الجوائز والهدايا تتجاوز قيمتها النصف مليون جنيه تقدم خلال مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء في أواخر الشهر الجاري .
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