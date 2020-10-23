نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:
ظهر الفنان محمد أنور ضيفا على برنامج "لايت شو" عبر قناة الحياة.
تحدث أنور عن سبب عدم مشاركته في مسرحية "اللوكاندة" مع الفنان أشرف عبد الباقي، قائلا إنه اتفق معه منذ بضعة أشهر على تقديم مسرحية من بطولته بالاشتراك مع حمدي الميرغني، على أن يتم عرضها بالتزامن مع مسرحية "صباحية مباركة" التي أخرجها اشرف عبد الباقي من بطولة على ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس".
سخر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" من تشبيه رجل الأعمال نجيب ساويرس للنجم محمد رمضان بمايكل جاكسون".
نفى مطرب أغاني المهرجانات حسن شاكوش الأنباء المغلوطة التي تداولت حول إلقاء القبض عليه بسبب مخالفته لقرار رئاسة الوزراء وإقامة حفلات في ظل وباء كورونا.
نفت سحر -ابنة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة والدها، مؤكدة أنه بخير وحالته الصحية مستقرة، ولم يصب بأي وعكة صحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تنفي وفاة والدها.. وحسن شاكوش ينفي القبض عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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