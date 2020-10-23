صوته وحش.. ضرب وسحل مطرب على المسرح من مستمع

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاسيما انستجرام، مقطع فيديو قصير لشخص يقوم بالإعتداء على مطرب بالضرب والسحل أمام الجمهور.

وظهر في مقطع الفيديو، مطرب أجنبي مبتدئ، يغني في حفل خاص ويعزف على جيتاره الخاص، ويستمع له الحضور لأغنياته ونغمات الجيتار، وإذ فجأة يصعد شخص ويعتدي عليه أمام الحضور.

وقام الشخص بترك مقعده فجأة، وإلتف خلف المسرح خلسة، وصعد للمطرب وجذبه من قدمه بشدة وطرحه أرضًا بقوة، فحاول المطرب النهوض للدفاع عن نفسه، ليقابله الشخص المعتدي باللكمات والسحل على الأرض.

ولم يبين الفيديو الذي بلغ مدته ثوانِ معدودة، باقي تفاصيل الواقعة، إلا أن جمهور المستمعين ما كان لهم إلا الصراخ بعدما تفاجأوا بالواقع، فور سقوط المطرب.

وبرر الشخص الذي قام بضرب المطرب وسحله على الأرض، أن الصوت سئ ويزعجه، ما جعله ينفعل ويفقد صوابه ويتجه مسرعًا نحو المطرب لتسديد اللكمات في وجهه.

وتفاعل نشطاء السوشيال ميديا مع مقطع الفيديو بشكل واسع، وقارنوا بين سلوك المستمعين الغربيين في التعبير عن رفضهم للمطربين، وبين سلوك المستمعين في البلدان العربية.