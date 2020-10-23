تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاسيما انستجرام، مقطع فيديو قصير لشخص يقوم بالإعتداء على مطرب بالضرب والسحل أمام الجمهور.
وظهر في مقطع الفيديو، مطرب أجنبي مبتدئ، يغني في حفل خاص ويعزف على جيتاره الخاص، ويستمع له الحضور لأغنياته ونغمات الجيتار، وإذ فجأة يصعد شخص ويعتدي عليه أمام الحضور.
وقام الشخص بترك مقعده فجأة، وإلتف خلف المسرح خلسة، وصعد للمطرب وجذبه من قدمه بشدة وطرحه أرضًا بقوة، فحاول المطرب النهوض للدفاع عن نفسه، ليقابله الشخص المعتدي باللكمات والسحل على الأرض.
ولم يبين الفيديو الذي بلغ مدته ثوانِ معدودة، باقي تفاصيل الواقعة، إلا أن جمهور المستمعين ما كان لهم إلا الصراخ بعدما تفاجأوا بالواقع، فور سقوط المطرب.
وبرر الشخص الذي قام بضرب المطرب وسحله على الأرض، أن الصوت سئ ويزعجه، ما جعله ينفعل ويفقد صوابه ويتجه مسرعًا نحو المطرب لتسديد اللكمات في وجهه.
وتفاعل نشطاء السوشيال ميديا مع مقطع الفيديو بشكل واسع، وقارنوا بين سلوك المستمعين الغربيين في التعبير عن رفضهم للمطربين، وبين سلوك المستمعين في البلدان العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صوته وحش.. ضرب وسحل مطرب على المسرح من مستمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.