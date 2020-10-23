من مطار القاهرة.. بوسي شلبي تشارك جمهورها رحلتها إلى الجونة برفقة نجوم الفن

نشرت الإعلامية بوسى شلبى فيديو جديد من مطار القاهرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحازت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالتالي:

"احلي نجوم ، منورين الدنيا ، حلوين اوي".

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ومن المقرر حضور عدد من نجمات العالم العربي، ومنهن أصالة، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، عائشة بن أحمد، رزان مغربى، سارة حناشى، فاطمة الناصر، دياموند بن عبود، مريم فرجانى، ميساء مغربى، سلافة معمار، استيفانى صليبا، لينا شماميان.

المهرجان يتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية الصحية وفقا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.

ساعات وينطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة على ساحل البحر الأحمر، وسط حضور أكثر من شخصية أجنبية.

وسيشهد مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة حفل الافتتاح، وبدأ العمل على إنشاء المركز منذ عام 2019، وسيكتمل بحلول الدورة القادمة من المهرجان.

من أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، يقوم المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان ، بالتعاون مع مستشفى الجونة