الملحق الثقافى الأمريكي: مصر تأثيرها كبير فى ثقافة المتوسط..وسعداء بالمشاركة فى مهرجان...

أكدت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة رايتشل ليزلي أن مصر تلعب دورا كبيرا فى ثقافة البحر المتوسط وتتمتع بتأثير كبير ثقافيا.. معربة عن سعادتها لمشاركة السفارة من جديد فى مهرجان الجونة السينمائى الذى تنطلق فعالياته اليوم الجمعة وتستمر حتى ٣١ أكتوبر الجارى.

وقالت ليزلى - فى لقاء صحفى إفتراضي - ان مهرجان الجونة يعد فرصة لدعم صناعة السينما وتبادل الأفكار الابداعية ، حيث ان مصر تتمتع بتاريخ ثرى فى مجال السينما .. لافتة الى ان السفارة الأمريكية تشارك فى المهرجان هذا العام من خلال حلقات نقاشية افتراضية حول صناعة السينما مع كبار المديرين التنفيذيين والمنتجين الأمريكيين ، بالاضافة الى ورشة عمل افتراضية لكتابة سيناريو الأفلام القصيرة وجلسات افتراضية خاصة مع خبراء أفلام بلوس انجلوس.

وأضافت أن السفارة قدمت التدريب على المهارات لاكثر من ٤٠ مخرجا مصريا منذ مشاركتها لاول مرة فى مهرجان الجونة السينمائى فى ٢٠١٧.. معتبرة ان صناعة السينما فى مصر مهمة وان التعاون فى مهرجان يعد شراكة وتجربة هامة ورائعة.