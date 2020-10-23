راغب علامة: أتمنى أن يرزق الله لبنان برئيس مثل ”السيسي”

سلط الفنان اللبناني الشهير، راغب علامة، الضوء على إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر في وقت قصير، وكيف حول البلاد إلى دولة متطورة، متمنيا أن يرزق الله لبنان رئيسا مثله. ونقلت شبكة CNN الأمريكية، عن راغب قوله خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية: "إذا أنعم عليكم ربنا برئيس مسك البلد وحسنها وكل سنة تتقدم 10 سنوات إلى الأمام إن شاء الله سيأتي يوم في لبنان يأتي زعيم ولا في فساد ولا في ايه عياله يحطوه في البنوك خارج البلد."
وتابع قائلا: "رح يجينا يوم إن شاء الله يجيلنا رئيس زي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر اللي حول مصر من مكان يحاول العالم أن يدمره بالإرهاب حولها على منارة إلى بلد واعدة حول مصر على بلد منيرة.."
وأضاف: "إن شاء الله ربنا ينعم علينا بطبقة حاكمة كما أنعم على الشعب المصري الحبيب بالرئيس السيسي".
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