شاهد | يسرا تستعيد ذكرياتها مع مهرجان الجونة السينمائي الماضي

استعادت الفنانة يسرا ذكرياتها مع مهرجان الجونة السينمائي اعام ٢٠١٩ .

و نشرت يسرا صورة لة من المهرجان الماضي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ،و علقت قائلة علي الصورة : throwback toGFF2019

ومن المقرر حضور عدد من نجمات العالم العربي، ومنهن أصالة، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، عائشة بن أحمد، رزان مغربى، سارة حناشى، فاطمة الناصر، دياموند بن عبود، مريم فرجانى، ميساء مغربى، سلافة معمار، استيفانى صليبا، لينا شماميان.

المهرجان يتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية الصحية وفقا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.

ساعات وينطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة على ساحل البحر الأحمر، وسط حضور أكثر من شخصية أجنبية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل "خيانة عهد" والذي عرض في رمضان الماضي وشاركها البطولة فيه كل من حلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

وعلى جانب آخر كانت النجمة يسرا، قد أعلنت عن انضمامها لإحدى المبادرات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد انفجار بيروت.