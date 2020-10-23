قريب جدا.. أحمد زاهر يروج لمسلسله الجديد لؤلؤ برفقة مي عمر

شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر أحمد زاهر في الصور بصحبة الفنانة مي عمر، وكتب معلقًا: مسلسل لؤلؤ قريبا جدا
كان قد تكتم زاهر عن تفاصيل شخصيته في المسلسل وقال ضاحكا: انا اجسد شخصية «طارق نصار» وهو رجل اعمال يمتلك سيارة فارهة صناعة ألمانية سوداء اللون وعلاقته بـ «لؤلؤ» الله اعلم بها.
واشار زاهر الى ان ابنته «ملك» ستعود للتمثيل من جديد من خلال مسلسل «لؤلؤ» في دور جديد سيكون مفاجأة، وذلك عقب غيابها سبع سنوات منذ مشاركتها في مسلسل «القاصرات».
و تؤدي الفنانة «مي عمر» دور مطربة تبحث عن النجومية، وتظهر في المقطع أثناء تأديتها إحدى الأغنيات من كلمات وألحان «هيثم نبيل» على خشبة المسرح بصوت يبدو مذهلًا.
المسلسل من تأليف «محمد مهران» وإخراج «محمد عبدالسلام»، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.
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