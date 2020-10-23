كاش مايوه شفاف.. هبة السيسي تلفت الأنظار على انستجرام

نشرت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ظهرت فيها على البحر خلال فترة اجازتها الصيفية.

وظهرت هبة السيسي، في الصورة ترتدي كاش مايوه أسود شفاف وهي جالسة على رمال الشاطئ، ليتفاعل معها جمهورها ومحبيها بالإعجابات والتعليقات على الصورة.