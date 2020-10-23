حسام عاشور يحضر عرض مسرحية صباحية مباركة

نشر أوس أوس نجم مسرح مصر صورة جديدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " و ظهر اوس اوس برفقة حسم عاشور وعلي ربيع من عرض مسرحية صباحية مباركة وعلق علي الصورة : الكابتن الكبير حسام_عاشور شرفتنا ونورتنا ويارب يكون العرض عجبك مستنينكم كل اسبوع ايام الخميس والجمعه والسبت علي مسرح جراند نايل تاور (جراند حياه سابقا ) في عرض جديد من مسرحية #صباحيه_مباركه مسرحية "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

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