أبطال فيلم زنزانة 7 في ضيافة عمرو الليثي..اليوم

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة برفقة طاقم عمل زنزالة ٧ عبر حسابها الرسمي يموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت منة فضالي: اليوم الساعة ١٠مساء مع الإعلامي والصديق عمرو الليثي نجوم فيلم زنزانة ٧ علي قناة الحياة برنامج واحد من الناس.

وحصل فيلم "زنزانة 7" على المركز الثاني من حيث الإيرادات، والتي بلغت قيمتها 54 ألفا و970 جنيهًا.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداث الفيلم حول صراع يدخله "حربي" (أحمد زاهر) بسبب "شجن" التي يريد مالك إحدى القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا علي عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذى يجسد دوره نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهما لعصابة المافيا.

ويتنافس فيلم زنزانة 7 مع عدد من الأفلام هم "توام روحى" و"الغسالة" واللذين حققا نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري.

ويعرض هذا العمل في ظل الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها وفقا لقرارات رئاسة الوزراء بان لا تزيد نسبة الإشغال بقاعات السينما نحو 25 % فقط.