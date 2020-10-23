تريند مصر .. محمود الليثي بصحبة الراقصة لورديانا.. فيديو

شارك المطرب الشعبي محمود الليثي، جمهوره مقطع فيديو ظهر فيه مع الراقصة الاستعراضية البرازيليّة لوردينا وذلك على حسابه بموقع انستجرام، وهما داخل الاستديو الخاص بالأخير.
وقامت لوردينا بالرقص على أنغام الليثي بنفس الملابس التي ارتدتها في مقطعها الشهير الذي تداوله الملايين مؤخرًا بأحد مراكز التجميل الخاصة، عندما رقصت على أغنية "إخواتي"، وحققت من خلالها انتشارًا كبيرًا .
وعلق محمود الليثي قائلًا: "ترند مصر الجديد وصل قشطه بالزبادي ????????????????"
يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي التي طرحتها شركة مزيكا على موقع يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية أحدث أغانيه بعنوان "تقلان علينا".
الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتقول كلماتها:
بقى يعيشهم علينا ويسبق بالغلط
كما شارك في غناء تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.
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