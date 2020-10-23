ندى بسيوني من أمام الأهرامات: أغمض عينيك وبلغ نفسك رسائل الحب

نشرت الفنانة ندى بسيوني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ندى بسيوني بإطلالة ساحرة من أمام الاهرامات ترتدي فستان انيق باللون الاسود وعلقت: " كل يوم تحتاج إلى تنظيف عقلك مما علق به من أفكار سلبية ومن ما سمعته وشاهدته تنظيف الداتا أسهل شي احبك ، شكرا. انا أسف، سامحيني .. ابعث لنفسك هذه الرسائل وأسترخي وراقب تنفسك . فقط راقبه دون تغييره ... أغمض عينيك وبلغ نفسك رسائل الحب والعرفان ... كررها حتي تشعر بالاطئنان سيحتضنك الكون كله ... بطاقاته الايجابيه ....مساء الحب والسعاده ."

كانت أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل لما كنا صغيرين الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي 2020"

مسلسل لما كنا صغيرين تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد".

وشاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.