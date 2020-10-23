رانيا محمود ياسين بالكمامة من أمام قبر والدها: كنت عند بابي النهارده

حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على زيارة قبر والدها الفنان الراحل محمود ياسين، حيث نشرت صورة لها مرتدية الكمامة الواقية امام قبره. وكتبت معلقة عليها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلة :"كنت عند بابي النهارده ???? اللهم ارزقه الجنه و????اجعله ممن قلت فيهم "فرحين بما آتاهم الله من فضله" نسألكم الفاتحه والدعاء له????????????.

وتابعت "اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

وغيب الموت يوم الأربعاء الماضي 14 اكتوبر الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح. شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.



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