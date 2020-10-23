مين دي؟ عمرو دياب ينشر صورة فتاة بملابس جريئة على البحر

نشر الهضبة عمرو دياب، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها فتاة بملابس جريئة على البحر، دون أن يشير في التعليق إلى هوية تلك الفتاة.

وظهرت الفتاة بملابس جريئة على البحر، ليدخل جمهور ومتابعو عمرو دياب، في حالة جدل وتساؤلات حول هية الفتاة، التي من المرجح أن تكون موديل كليبه الجديد «أهه أهه» المنتظر طرحه قريبًا.

من جهة أخرى، حقق برومو اغنية اهه اهه للهضبة عمرو دياب 563,201 مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد يومين من طرحها وتصدرت تريند يوتيوب ومن المقرر طرحها خلال الايام القليلة القادمة.

كان عمرو دياب قد توجه بالشكر إلى الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد الحديث عن تجربته الغنائية الطويلة ومشواره الفني الكبير في تصريحات صحفية، ووجه له رسالة عبر حسابه على تويتر.

وكتب عمرو:" إلى الاستاذ ابراهيم عيسى كلامك عن تجربتي الموسيقية أشمل وأهم ما قيل عن مشواري (أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة). كل الشكر والتقدير استاذي ابراهيم عيسى.

إبراهيم عيسى قال في تصريحاته الصحفية:ان عمرو دياب من أنجح الفنانين في مصر، وأن أغانيه تعزف في 125 دولة فى العالم، ولفت إلى أنه مثقف، واستطاع أن يتشرب الموسيقى العالمية، ويصنع موسيقى يستوعبها العالم كله، وأكد أن عمرو دياب أكثر مطرب مصرى عربى حصل على جوائز عالمية، لأنه الأكثر قدرة على التواصل وتعايشا مع الثقافات الموسيقية فى العالم.

واضاف إبراهيم عيسى أن عمرو دياب المؤسسة الموسيقية الوحيدة بعد مدرسة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ.