شيك بـ 100 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تثير الجدل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشيك تحصلت عليه «ليلى»

، بلغ قيمته 100 ألف جنيه، حصلت عليه من الدكتور محمد الشافعي المتخصص في التغذية والرشاقة.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول أسباب حصول ابنة أحمد زاهر على هذا الشيك، وتبين أنه شيك خدماتي حصلت عليه خلال تكريمها بمهرجان همسة مؤخرًا، وتتمكن من خلاله الحصول على خدمات طبية من فنان الرشاقة، بقيمة هذا الشيك، وليس الحصول على قيمته المادية.

وتسببت تصرفات المعجبين ضد ليلى؛ فى انفعال والدها أحمد زاهر الذى أبدى غضبه واستنكر ما حدث معها أثناء تواجدهما فى حفل تكريمهما بمهرجان همسة. وشارك الفنان أحمد زاهر صورا جديدة له خلال تكريمه من مهرجان همسة الدولي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلق أحمد زاهر قائلا " الحمدلله و الشكر لله جائزه افضل ممثل لعام ٢٠٢٠ من مهرجان همسه الدولي وجائزه افضل ممثله شابه ليلي احمد زاهر فضل و نعمه ستايليست @eslam_saad_designer شكرا للمهرجان و شكرا للجمهور العظيم اللي صوتلي". وشارك أحمد زاهر فى "فيلم زنزانة 7" وكان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت. ويجسد نضال الشافعى ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏ وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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