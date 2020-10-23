مصطفى شعبان يمارس التمارين الرياضية في الجيم.. شاهد

نشر الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة جديدة له. وظهر مصطفي شعبان من الجيم يمارس التمارين الرياضية، وعلق على الصورة "انعكاس عميق"، نالت إعجاب متابعية.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، الذى عرض فى رمضان قبل الماضى، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم.

وأعلن المؤلف محمد سيد بشير عن تعاقده رسميا على مسلسل عش الدبابير في رمضان 2021 الذي يشارك فية مصطفي شعبان.



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