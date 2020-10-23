نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، لمقبرة والدها الفنان الراحل، بعد 10 أيام من وفاته، لتشير إلى زيارتها له، وتتذكره بكلمات مؤثرة.
احتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاد والده من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاسيما انستجرام، مقطع فيديو قصير لشخص يقوم بالإعتداء على مطرب بالضرب والسحل أمام الجمهور.
نفت سحر -ابنة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة والدها، مؤكدة أنه بخير وحالته الصحية مستقرة، ولم يصب بأي وعكة صحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن | صورة لـ قبر محمود ياسين.. ضرب وسحل مطرب على المسرح.. حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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