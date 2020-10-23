السلام يا أهل السلام.. حفل زجزاج في الساقية كامل العدد

حالة من الصفاء والإبداع عاشها جمهور الساقية فى حفل المطرب الموهوب "زجزاج" بعنوان "السلام يا أهل السلام" أمس الخميس على مسرح النهر بحضور كامل العدد مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى وحضر الشاعر عمرو حسن كضيف للحفل وشاركه على المسرح.

مجموعة من الأغنيات والقصائد قدمها زجزاج على مسرح النهر الذى تزين بكلمات "السلام يا أهل السلام" ومما قدمه "أبدًا تحن إليهم الأرواح" و"طالما أشكو غرامى"، "زدنى بفرط الحب" وشاركوه على المسرح مؤدى المولوية.

وقدّم أيضًا "فاضل إية، جرحونا، علمونى، تضيق بنا الدنيا، خايف أقول اللى فى قلبى".، أما الشاعر عمرو حسن فألقى قصيدة "يارب محتاجلك" تخللها غناء زجزاج.

شهد العالم للمطرب زجزاج غانم تطوير الفن الصوفي واشعار العشق الإلهي من خلال برنامج وألبوم قواعد العشق للمحبين عن حياة مولانا جلال الدين الرومي.

وقدم الموشحات الاندلسية مع الموسيقار هاني شنودة من خلال اشتراكه مع فرقة المصريين، وقدم العديد في مشواره الفني من مزج الأشعار من العصر العباسي وغيرها بالموسيقى العالمية مع الاحتفاظ بالهوية والرقي العربى.

أما حديقة الساقية فاستضافت احتفال الاليوم العالمى للعصا البيضاء ضمن سلسلة ندوات "سلسلة ذوى القدرات المختلفة.