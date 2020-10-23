بفستان بيج.. سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

تألقت سلاف فواخرجي في الصورة بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستانا ذا أكمام طويلة باللون البيج، الذي حمل نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما حزام أسود عريض كشف عن رشاقتها.

ولم تتكلف سلاف فواخرجي في ارتداء الإكسسوارت و المجوهرات و لكنها أعتمدت على بعض القطع البسيطة مثل قيرط في الأذن، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سلاف فواخرجي على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، و لفتت الأنظار بمكياجها الجذاب والمميز الذي ارتكز على الألوان الترابية مما كشف عن جمال ملامحها.



يذكر أن آخر أعمال النجمة سلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

