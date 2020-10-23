صور .. إطلالة مميزة في الظهور الأول لـ جومانة مراد وربيع بسيسو بمهرجان الجونة

ظهرت ولأول مرة النجمة جومانا مراد مع زوجها دكتور ربيع بسيسو منذ قليل، فى حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، وتألقت جومانا فى خطف الأنظار بإطلالتها الرائعة والأنيقة، حيث تعاونت مع المصمم العالمى نيكولا جبران، وتصفيف الشعر لـ هيثم دهب والمكياچ أحمد الخواجة، وتألقت بمجوهرات Glmour Jewellery.

وتعمل حاليًا جومانا مراد علي اختيار السيناريو المناسب من أجل المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، حيث تفاضل بين عدة أعمال للمشاركة فيه، وستعلن عن ذلك لجمهورها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما تم عرض أحدث أعمال جومانا مراد وهو مسلسل "مدرسة الحب 3”، الذي يعد التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت الـ75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، وتم تصويره في أكثر من بلد.

يذكر أن جومانا تألقت خلال شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا وعدد من النجوم ولاقت إعجاب النقاد والجمهور معًا وتم تكريمها عددة مرات عن دورها.