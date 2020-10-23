مواقف طريفة وإطلالات جريئة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة 2020..بالصور

مهرجان الجونة في دورته الرابعة، التي انطلقت فعالياته منذ قليل في مدنية الجونة بمصر وسط حضور ضخم من نجوم الفن في مصر والعالم، وبدأ العديد من النجوم يصلون إلى السجادة الحمراء للمهرجان الذي سوف يبدأ حفل افتتاحه بعد قليل.

رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

رانيا يوسف الفنانة المصرية من أولى النجوم الذين وصلوا إلى حفل الافتتاح وكعادتها استطاعت الفنانة المصرية أن تلفت الأنظار بإطلالتها الجريئة في الحفل، كما تواجد كذلك العديد من النجوم على السجادة الحمراء منهم الفنانة المصرية الشابة تارا عماد، وكذلك الفنانة مي سليم، وكل من الفنان مصطفى درويش بطل المسلسل الشهير بـ"100 وش"، وتواجد أيضا الفنان إسلام إبراهيم، والمخرج أمير رمسيس، والإعلامية هيلدا خليفة، وميس حمدان.

آسر ياسين وأسرته في حفل افتتاح مهرجان الجونة

آسر ياسين نال اهتماما واسعا كذلك بسبب ظهوره مع زوجته وطفليه في المهرجان الأمر الذي تعجب منه قطاع من الجمهور بسبب تواجد أطفال الفنان المصري معه في الحفل على غير العادة، حيث قام آسر ببعض الحركات اللطيفة، وتواجد كذلك باسل خياط الفنان السوري على السجادة الحمراء وأجرى العديد من اللقاءات الصحفية مع وسائل الإعلام وكشف على حرصه التواجد في مهرجان الجونة نظرا لأهميته بالنسبة لصناع السينما في مصر والعالم العربي، كما أكد استمراره في تصوير مسلسله الجديد "النحات" والذي أكد انه تعرض لفترة توقف لتصويره نتيجة ازمة فيروس كورونا.

النجوم يجتمعون في حفل افتتاح مهرجان الجونة

بوسي شلبي الإعلامية المصرية قد شاركت الجمهور عبر حسابها على "انستجرام" بصور لها استعرضت فيها إطلالتها لحضور المهرجان، وارتدت فستان باللون النبيتي، وأمسكت بحقيبة على شكل نجمة، وهي العلامة المميزة لمدينة الجونة، وجوائز المهرجان، كما شاركت الجمهور أيضًا بصورة تجمعها مع الفنان عمر السعيد على هامش لقائهما قبيل الافتتاح. الفنان مصطفى درويش أيضًا نشر صورة له عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها منتظرًا لبدء حفل الافتتاح، وعبر عن سعادته بحضور المهرجان، كما شاركت الإعلامية المصرية إنجي علي الجمهور عبر حسابها على "انستجرام"، بمقطع فيديو طريف من كواليس تحضير كل من الفنانة علا رشدي والمخرجة كاملة أبو ذكري والفنان مصطفى أبو الروس وهم من فريق عمل مسلسل "بـ100 وش"؛ لإطلالاتهم من أجل حضور حفل افتتاح المهرجان، وظهر فيها فريق عمل المسلسل الناجح وهم يتعاملون بطرافة مع بعضهم البعض.