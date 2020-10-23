10 صور لأبرز الثنائيات في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2020

مهرجان الجونة شهد حفل افتتاح دورته الـ4 حضور كبير من النجوم، وقد سيطرت الثنائيات على حفل الافتتاح حيث حرص العديد من النجوم على الظهور كثنائي، منهم الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش.

أحمد السقا ومها الصغير أبرز ثنائي في افتتاح مهرجان الجونة

أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير من النجوم الذين ظهروا في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة، وقد حرص الثنائي على إجراء العديد من اللقاءات مع وسائل الإعلام، كما تواجد كذلك في حفل الافتتاح كل من الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش التي ظهرت بوزن زائد، الفنان أحمد داوود اصطحب كذلك زوجته الفنانة علا رشدي في حفل الافتتاح، وكان من النجوم الذين ظهروا كذلك مع زوجاتهم الفنان آسر ياسين وزوجته وقد خطف الفنان المصري الأنظار بسبب اصطحابه طفليه طاره وأمين معه في الحفل.

النجمات بصحبة أزواجهن في مهرجان الجونة السينمائي

الفنانة جونانا مراد من النجمات اللاتي ظهرن ايضا بصحبة أزواجهن وتم التقاط العديد من الصور للثنائي معا، كما ظهرت الفنانة روجينا مع زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد فراج تواجد كذلك مع خطيبته الفنانة بسنت شوقي في حفل الافتتاح، وظهرت كذلك الفنانة آيتن عامر مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب.

حضور ضخم من النجوم في حفل افتتاج مهرجان الجونة

مهرجان الجونة في حفل افتتاح دورته الرابعة تواجد فيه كذلك العديد من النجوم على السجادة الحمراء منهم الفنانة المصرية الشابة تارا عماد، وكذلك الفنانة مي سليم، وكل من الفنان مصطفى درويش بطل المسلسل الشهير بـ"100 وش"، وتواجد أيضا الفنان إسلام إبراهيم، والإعلامية هيلدا خليفة، وميس حمدان، وتواجد كذلك باسل خياط الفنان السوري على السجادة الحمراء وأجرى العديد من اللقاءات الصحفية مع وسائل الإعلام وكشف على حرصه التواجد في مهرجان الجونة نظرا لأهميته بالنسبة لصناع السينما في مصر والعالم العربي، كما أكد استمراره في تصوير مسلسله الجديد "النحات" والذي أكد انه تعرض لفترة توقف لتصويره نتيجة ازمة فيروس كورونا.