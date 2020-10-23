تطورات الوضع الصحي للفنان السعودي علي المدفع بعد إصابته بكورونا

علي المدفع الفنان السعودي الكبير أقلق العديد من محبيه وكذلك أصدقائه في الوسط الفني بسبب التطورات الأخيرة في وضعه الصحي حيث نقل إلى المستشفى ودخل إلى غرفة العناية المركزة وذلك بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

تفاصيل الوضع الصحي للفنان علي المدفع بعد إصابته بكورونا

فيصل العيسى الفنان السعودي الشاب كشف تطورات الوضع الصحي للفنان علي المدفع وتحديدا في الساعات الأخيرة عبر حسابه على "تويتر" حيث تداولت بعض الأخبار عن تدهور الوضع الصحي للفنان الكبير ودخوله للعناية المركزة بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، لكن الفنان فيصل العيسى أوضح في تدوينته أنه تواصل مع أسرة علي المدفع وتم التأكيد على تحسن وضعه الصحي وطلب فيصل العيسي من جميع متابعيه وكذلك محبي الفنان السعودي الكبير الدعاء له من أجل ان يتجاوز هذا الوضع الصحي الحرج فكتب: "الفنان القدير الأستاذ علي المدفع بعد إصابته بفيروس كورونا تواصلت مع ابنه الأخ طارق والحمدلله أبلغني أن الوالد في تحسن يارب لك الحمد والشكر دعواتكم لحبيبنا أبوطارق بالشفاء العاجل".

رسائل النجوم للفنان علي المدفع بعد دخوله المستشفى

علي المدفع وتفاصيل وضعه الصحي أهتم بها كذلك العديد من النجوم في السعودية والخليج العربي حيث طلب الفنان السعودي فايز المالكي من متابعيه الدعاء للفنان علي المدفع وأن يتجاوز محنته الصحية الصعبة فكتب فايز المالكي عبر حسابه على "تويتر": "أسأل الله أن يشفيك علي المدفع لا تحرمونه من دعواتكم"، بينما تمنى كذلك الفنان الإماراتي حبيب غلوم عبر حسابه على "تويتر" أن يتم شفاء الفنان الكبير ويتجاوز هذا الوضع الصحي فكتب: "دعواتكم للفنان السعودي القدير علي المدفع نسأل المولى عز وجل أن يمنحه الصحة والقوة وأن يبارك في عمره"، وعلق الفنان طارق العلي على الوضع الصحي للفنان علي المدفع وتمنى له الشفاء فكتب عبر حسابه على "انستجرام": "‏سلامة العم الغالي الفنان السعودي الكبير بقدره ومقامه علي المدفع والله يشافيك ويعافيك يارب ادعوا له بالشفاء بهاليوم المبارك".

الفنان علي المدفع تعرض لوعكة صحية في عام 2019

علي المدفع قد تعرض في سبتمبر العام الماضي لوعكة صحية تسببت في دخوله المستشفى، ولم يكشف الفنان السعودي الكبير عن تفاصيل أو أسباب وضعه الصحي، لكنه تم تداول العديد من الصور له وهو في المستشفى، وحرص كذلك العديد من زملائه على زيارته، الفنان علي المدفع يعتبر من النجوم البارزين في المملكة العربية السعودية فهو من مواليد 1937 وأحد أعضاء جمعية الثقافة والفنون بالسعودية، وشارك في العديد من الأعمال الفنية سواء في المسرح أو التلفزيون التي نالت نجاح كبير عند عرضها، حيث شارك في مسلسل "شباب البومب"، و مسلسل " طاش ما طاش" في جميع أجزائهما، وكذلك شارك في "أبو شلاخ البرماني"،و" عودة عصويد"، و"حكايات قصيرة".