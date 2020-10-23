"الكمامات مجرد ديكور وياسمين صبري بدون أبو هشيمة"..7 لقطات من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2020

بدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، قبل قليل بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، ومشاركتها مع جمهورهم، وفيما يلي أبرز اللقطات التي لفتت أنظار الحضور والمتابعين.

حمل أيتن عامر؟

انتشرت صورة للفنانة أيتن عامر رفقة زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، لكن أبرز ما لفت الأنظار في الصورة دوت الخليج ملامح الفنانة المصرية المتغيرة، وظهورها بوزن زائد وببطن بارز بشكل ملحوظ، وهو ما جعل البعض يتساءل عن حقيقة حملها في طفلها الثالث، خاصة وأنها لم تعلن ذلك من قبل خلال الفترة الماضية، فيما أشار البعض إلى أن الفنانة الشابة تعاني فقط من بعض الوزن الزائد وأن الصورة ظهرت بهذا الشكل بسبب زاوية التقاطها.

آسر ياسين وأسرته

الفنان المصري آسر ياسين، اعتاد طوال الدورات السابقة على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة برفقة زوجته كنزي فقط، لكنه فاجئ الجميع اليوم، بحضور الافتتاح برفقة زوجته وطفليه طاهر وأمين، اللذان يرافقاه لأول مرة في مناسبة فنية، وخطفت صوره مع طفليه، أنظار الحضور ونالت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

غياب "الكمامات"

بالرغم من اهتمام إدارة المهرجان بالإجراءات الاحترازية الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، إلا أن المتابعين لاحظوا تجاهل قطاع كبير من النجوم والنجمات لارتداء الأقنعة الطبية، أو الإمساك بها دون ارتدائها، إلا إن هناك عدد قليل فقط التزم بارتداء الكمامة لحظة دخولهم إلى مقر الاحتفال، ومن بينهم كريم قاسم وسمير صبري ورانيا يوسف وبشرى وأروى جودة، لكن بعضهم قام بخلعها في أثناء التقاط الصور التذكارية.

بعض من النجوم أيضًا أهملوا فكرة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من الأساس، وظهر ذلك في الفيديوهات والصور التي نشرها بعض الحضور لكواليس تحضيراتهم لحفل الافتتاح، حث ظهر تزاحمهم بشكل كبير في أماكن مغلقة.

ياسمين صبري بمفردها

بعض من محبي الفنانة المصرية ياسمين صبري، اعتقدوا أن ظهورها هذا العام في مهرجان الجونة السينمائي، سيكون مختلفًا وتوقعوا ظهورها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ليكون ذلك أول فعالية فنية تجمعهما بعد الزواج، لكنها فاجئت الجميع بحضورها المهرجان بمفردها مثلما اعتادت في كل عام، بدون زوجها.

غياب هؤلاء النجوم

رغم ارتباط اسمه مهرجان الجونة بوجود نجوم بعينهم مثل منى زكي ونيللي كريم وهند صبري، إلا أن هؤلاء النجوم غابوا عن حضور حفل افتتاح هذا العام، فلم يظهر أي منهم على السجادة الحمراء حتى الآن.

حلا وهنا شيحة تختفيان بعد أنباء الارتباط؟

إضافة إلى النجوم السابقين، فإن اسم المهرجان ارتبط بحضور الفنانة هنا شيحة وشقيقتها رشا، والعام الماضي حرصت حلا شقيقتهما الثالثة على الحضور أيضًا، لكن غياب كل منهن هذا العام أثار التساؤلات، خاصة بعد الأنباء التي تداولت في الأسابيع الماضية عن ارتباط حلا شيحة بالداعية الإسلامي معز مسعود، وارتباط هنا شيحة بمحمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين.

عصابة "بـ100 وش"

فريق عمل مسلسل "بـ100 وش" حرصوا على الاستفادة من نجاح العمل والظهور معًا على السجادة الحمراء، ومن بينهم إسلام إبراهيم ودنيا ماهر، اللذان حضرا سويًا، بينما حسن أبو الروس قرر الظهور بنفس إطلالته في المسلسل، التي لاقت إعجاب عدد من متابعيه.