‎عمرو دياب يحير الجمهور ويثير التساؤلات بصورة موديل شابة..ما قصتها؟

عمرو دياب الفنان المصري، أثار الجدل والتساؤلات مساء اليوم، الجمعة، بعدما نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإحدى الفتيات دون أن يذكر أي تفاصيل أو حتى اسمها أو سبب نشره تلك الصورة.

عمرو دياب يحير جمهوره بسبب صورة فتاة

جمهور عمرو دياب احتار بسبب الصورة التي نشرها الهضبة عمرو دياب عبر حساباته، لدرجة أن البعض اعتقد أن حساباته قد تم اختراقها وتم نشر تلك الصور، إلى أن اتضح أن صاحبة الصورة دوت الخليج الفنانة الكازاخستانية إيريني بابادوبولو.

إيريني بابادوبولو تشارك الهضبة في أحدث أغانيه؟

إيريني بابادوبولو حرصت أيضًا على نشر صورة النجم عمرو دياب، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت على الصورة باللغة العربية، وكتبت اسم أغنيته الجديدة "أهه أهه"، التي روج لها الهضبة قبل أيام وأعلن عن طرحها قريبًا.

ويبدو أن إيريني بابادوبولو سوف تشارك بالغناء والظهور في أغنية عمرو دياب الجديدة، ليعود مجددًا للتعاون مع نجوم عالميين في أغانيه.

تفاصيل أغنية أهه أهه

أغنية "أهه أهه" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وتقول كلمات الأغنية: "في حد نشوفو بالعين نبتسم، نسلم والموضوع يتحسم، جمالو بالإيد عمرو ما يترسم، ظلم التفاصيل حلوة كثيرة فيه، أهه اهه اهه، فرحة حياتي اهه، ما هو دا اللي معاه حبدى، أهه اهه اهه، فرحة حياتي اهه، من ساعة لما عدى، كلو تجنن عليه".

الجدير بالذكر أن عمرو دياب قد أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرًا، وقدم خلاله أحدث أغانيه "اهه اهه" التي طرحت على إحدى التطبيقات الغنائية، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه القديمة، ونشر الحساب الرسمي للهضبة على انستجرام، عدة صور من الحفل الذي لاقى اهتمام رواد التواصل الاجتماعي.

وكان عمرو دياب قد طرح أيضًا منذ فترة أغنية "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم الأعلى استماعا عبر حميع تطبيقات الموسيقى، كما تصدرت ترند جوجل وتويتر وموقع الفيديوهات يوتيوب. لفترة طويلة، وظهرت في الأغنية دينا الشربيني وعدد من أصدقاء الثنائي.