ديمة بياعة تعود لزوجها أحمد الحلو بعد الانفصال وتظهر معه في فيديو رومانسي

ديمة بياعة النجمة السورية قررت العودة لزوجها أحمد الحلو، بعد أسابيع من افصالهما وإثارتها للجدل، وحذفها لكافة صورهما معًا من حسابها على انستجرام، وإلغاء متابعتها له.

ديمة بياعة تعود لزوجها أحمد الحلو!

ديمة بياعة نشرت اليوم، الجمعة، عبر حسابها على سناب شات، مقطع فيديو يجمعها بأحمد الحلو، لأول مرة بعد فترة من أزمة الانفصال، التي انتشرت أنبائها مؤخرًا، ولم تنفها الفنانة السورية أو زوجها.

أحدث ظهور لديمة بياعة وزوجها

ديمة بياعة ظهرت في الفيديو دوت الخليج وزوجها وهما يرددان كلمات أغنية "مين اللي قال لك مين" للفنان وائل كفوري، حيث سيطرت رومانسيتهما على الأجواء، وأنهيا خلافهما أمام الجمهور، كما عادت مجددًا لمتابعته على انستجرام.

وكان الثنائي قد انفصلا قبل أسابيع، حيث حذفت ديمة كل الصور التي تجمعها مع أحمد الحلو بعد انتشار أنباء خلافات بينهما، وتداول تعليق منسوب إليها، أهانت فيه أحمد الحلو، ثم نفت صلتها بهذا التعليق فيما بعد.

وبدأ الجدل حول طلاق ديمة بياعة من زوجها رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، بعد تداول صورة على عدة صفحات بمواقع التواصل، تضم تعليق مسيء من ديمة بياعة على صورة زوجها مع أصدقائه، قبل ان يحذف زوجها الصورة من انستقرام، وزعم البعض أن هناك أزمة كبيرة بين الزوجين، وخرجت عدة تفسيرات وقصص حول التعليق وحذف الصورة.

تصرفات ديمة بياعة تثير الجدل حول انفصالها عن أحمد الحلو

إلا أن ديمة بياعة حرصت على إنهاء الجدل حول تعليقها المسيء وأكدت أن التعليق كان رداً على إحدى التعليقات المسيئة لها، وقالت في بيان نشرته على حساباتها: "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليقي على صورة أحمد الحلو بتعليق مسيء، حيث قامت إحدى المواقع بتعديل التعليق ليظهر وكأني قصدت به التعليق، بل كان تعليقي رداً على احد الأشخاص الذي قام بوضع تعليق مسيء يمس بي شخصياً مما دفعني للرد عليه بطريقة غير لائقة تتماشى مع طبيعة التعليق وحذف التعليق بعدها".

تصرفات ديمة بياعة بعد ذلك تسببت في إثارة الجدل أكثر وأكثر، حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تردد كلمات أغنية "قلبي يا قلبي" للفنانة نانسي عجرم من داخل سيارتها، وأكدت النجمة السورية أنها تلقت العديد من الرسائل الإيجابية من المتابعين الذين حرصوا على الاطمئنان عليها بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن انفصالها، لكنها لم تنف تلك الأنباء أو تؤكدها حينها.

من جانبه شارك أحمد الحلو متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام في نفس التوقيت، بتدوينة كتبها أحد المشاهير، وتقول فيما معناه: "غالبًا ما يكون الشيء الذي تخشى فعله هو الشيء الذي سيحررك"، وهو ما أثار الجدل مجددًا واعتبره الجمهور له علاقة بأنباء انفصاله عن ديمة بياعة، إلى أن قرر الثنائي إنهاء الأزمة والعودة مجددًا لبعضهما البعض خلال الساعات الماضية.