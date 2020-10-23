أصبحت شابة.. ابنة أحمد الفيشاوي تحتفل بعيد ميلادها بـ ملابس جريئة

وظهرت لينا أحمد الفيشاوي، في حفل عيد ميلادها الـ16، وهي ترتدي ملابس جريئة، ومعها والدتها وصديقتها، لتنهال عليها الإعجابات، والتهاني بمناسبة عيد الميلاد، بعدما أصبحت شابة.

نشرت هند الحناوي -طليقة- صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه مع ابنتها «لينا» وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ16، الذي يوافق اليوم الجمعة 23 أكتوبر.

من جهة أخرى، قضت محكمة أسرة مصر القديمة بزيادة مصروفات نفقة صغير الخاصة بلينا أحمد الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوى إلى 20 ألف جنيه.

وتقدم شعبان سعيد محامي مطلقة الفيشاوي بحافظة مستندات وأوراق رسمية تفيد بارتفاع صافي دخل أحمد الفيشاوي، كما تقدم بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصور بها عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها، وهو ما دعمته تحريات الأجهزة الأمنية.

وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها لتدرس في لندن، إلا أن والدها الفنان أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية الأولى.