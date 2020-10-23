إطلالة أنيقة لـ هاني رمزي وزوجته فى مهرجان الجونة السينمائي

شارك الفنان هاني رمزي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة له برفقة زوجته وذلك خلال حضورهما حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ظهر هاني رمزي مع زوجته التي بدت بصورة أنيقة وفستان باللون الاحمر مفتوح من الصدر، ولفتت الأنظار في حفل الافتتاح.

وانطلقت اليوم الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب إدارة المهرجان للحفاظ على صحة الضيوف والإعلاميين والجمهور، وبحضور عدد كبير من صناع السينما في مصر والشرق الأوسط والعالم.

وتشهد الدورة الرابعة من المهرجان، عرض مجموعة كبيرة من الأفلام المميزة أبرزها فيلم «الرجل الذي باع ظهره»، والذي تشارك في بطولته النجمة العالمية الإيطالية مونيكا بيلوتشي والذي سيكون فيلم الافتتاح.

كما تشهد الدورة الجديدة من المهرجان، تكريم أربعة أسماء في عالم صناعة السينما، اثنان من مصر وهما الفنان خالد الصاوي ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، والفنان المغربي سعيد تجماوي وأخيرًا الفنان الفرنسي جيرارد ديبارديو.