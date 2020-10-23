نافست لورديانة.. سيدة الراقصة البرازيلية تظهر مع رانيا يوسف

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، مع فستان رانيا يوسف -المثير للجدل- وقارنوا بينها وبين الراقصة البرازيلية لورديانة -التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا- فقام البعض بإقتصاص صورة السيدة -الجالسة على كرسي خلف الراقصة بالمقطع الشهير- وتركيبها على صورة «رانيا» في الجونة، تعبيرًا منهم عن تشابه حالة الجدل بين الأولى والثانية.

أثارت، حالة كبيرة من الجدل خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء الليلة الجمعة 23 أكتوبر، بحضور عدد كبير من النجوم، وذلك بسبب فستانها اللافت في الحفل.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.