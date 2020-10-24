بالأسود.. نيرمين ماهر تخطف الأنظار من داخل سيارتها

نشرت الفنانة نيرمين ماهر متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيرمين ماهر داخل سيارتها مرتدية تيشيرت انيق باللون الاسود، ونظارة شمس ورفعت شعرها للخلف، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

ويعرض حاليا لـ نرمين ماهر مسلسل " قوت القلوب " بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

كما شاركت نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.