تامر حسني يهدي مؤمن زكريا أغنية ترجعلنا بالسلامة.. فيديو

حرص الفنان تامر حسني علي توجيه رسالة لمؤمن زكريا لاعب الأهلي وذلك بعد تأهل القلعة الحمراء الي نهائي دوري أبطال افريقيا بالفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

ونشر تامر حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" مقطع فيديو لأغنية ترجعلنا بالسلامة ظهر فيه عددا من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية وكتب:"‏‏انا ‏إهداء الي كابتن مصر مؤمن زكريا معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامه ربنا معاك يا بطل ???????????????????????? "

وتغلب الأهلي على فريق الوداد النهائي في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك .

واضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .

وجاء هدف الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .

وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه .