نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:
نشر الهضبة عمرو دياب، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها فتاة بملابس جريئة على البحر، دون أن يشير في التعليق إلى هوية تلك الفتاة.
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشيك تحصلت عليه «ليلى» ابنة الفنان أحمد زاهر، بلغ قيمته 100 ألف جنيه، حصلت عليه من الدكتور محمد الشافعي المتخصص في التغذية والرشاقة.
أطلت الفنانة ياسمين صبري، على جمهورها في فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بفستان أزرق طويل محتشم، ومجوهرات لأول مرة باهظة الثمن.
نشرت هند الحناوي -طليقة الفنان أحمد الفيشاوي- صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه مع ابنتها «لينا» وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ16، الذي يوافق اليوم الجمعة 23 أكتوبر.
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الأخيرة، بعد انتشار عدة صور لـ فستان كان الأجرأ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم اليوم، وتساءل الكثيرون عن صاحبة هذا الفستان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن | شيك ليلى أحمد زاهر.. الفستان الأجرأ بالجونة السينمائي.. عيد ميلاد ابنة أحمد الفيشاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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