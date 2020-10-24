بعد فشله فى التسجيل بمبارة الإياب.. قفشة يحتفل بهدف الذهاب فى الوداد المغربى

نشر محمد مجدى قفشة لاعب النادى الاهلى عدة صورة له اثناء احتفاله بهدفة فى شباك نادى الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : - مروان رجوله .. افشه مستواك بدأ يتحسن . -مبروك يا حريف - عاش يا نجم ربنا يكرمك وتجيب البطوله اقرا ايضا : و حرص رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي علي تهنئة القلعة الحمراء بتأهله الي نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا . وكتب رينيه فايلر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام":"‏‏انا سعيد من أجلكم يارفاق الف مبروك"

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