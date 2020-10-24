نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:
ظهرت الفنانة رانيا يوسف، في فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة الرابعة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، المقام الليلة الجمعة 23 أكتوبر، مرتدية فستانا بصلي اللون، مفتوحا من الأمام.
ظهرت إحدى ضيفات حفل افتتاح الدور الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وهي ترتدي فستانا أكثر جرأة في الحفل، شبهه البعض بفستان الفنانة رانيا يوسف، الذي أثار الجدل قبل عامين، وكان لا يحتوي على بطانة.
أثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة كبيرة من الجدل خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء الليلة الجمعة 23 أكتوبر، بحضور عدد كبير من النجوم، وذلك بسبب فستانها اللافت في الحفل.
سخرت الفنانة شيرين رضا خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بان والدها الفنان الراحل محمود رضا كان يحلم بأن تصبح راقصة، ولكن خيبت امله، وعقب كلمتها عرض المهرجان استعراضا خاصا لاغانى فرقة رضا الشهيرة وسط تفاعل الحضور.
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الأخيرة، بعد انتشار عدة صور لـ فستان كان الأجرأ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم اليوم، وتساءل الكثيرون عن صاحبة هذا الفستان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الجونة السينمائي| رانيا يوسف تثير الجدل بـ البطانة.. شيرين رضا: أبويا كان عايزني أطلع رقاصة.. قصة الصور المثيرة للجدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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