فيديو الظهور الأول لـ زوج النجمة أحلام بعد تعرضه لحادث

مبارك الهاجري زوج الفنانة أحلام تعرض خلال الأيام الماضية لحادث تسبب في كسر مضاعف في الساق، وقد كشفت الفنانة أحلام عن تفاصيل الحادث التي تعرض له زوجها، الذي ظهر لأول مرة بعد الحادث.

أول ظهور لمبارك الهاجري زوج الفنانة أحلام بعد تعرضه لحادث

مبارك الهاجري زوج الفنانة أحلام ظهر في فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي تحدث من خلاله عن تفاصيل وضعه الصحي بعدما تعرض لحادث تسبب في كسر مضاعف في ساقه، وأكد مبارك الهاجري أنه خضع لعملية جراحية من أجل علاج هذه الإصابة فقال: "بعد وقوع الحادث وصل فريق الإنقاذ وتحدثوا معي أن هناك كسر في الساق، وفي هذه الليلة لم يتم إجراء العملية وحصلت على بعض المسكنات، وأكد الفريق الطبي لي أنني محتاج لعملية تثبيت العضام، وابلغت الفريق الطبي أن يقوموا بالشيء المناسب، والحمدلله على كل شيء".

مبارك الهاجري: "تهربت من أحلام بعد وقوع الحادث"

مبارك الهاجري أكد كذلك أنه لم يتواصل مع زوجته الفنانة أحلام بعد وقوع الحادث بل وكذلك لم يخبرها بتفاصيل العملية إلا بعدما خضع لها رغبة منه في عدم التسبب في قلقها، وإنه خلال الأيام الأولى من إصابته قرر التهرب منها لذلك السبب فقال: "حصلت على مخدر نصفي ورأيت العملية أثناء إجرائها، والحمدلله العملية نجحت وخرجت من المستشفى ووصلت المنزل، ولم استطيع أن ابلغ أم فهد بأي تفاصيل عن الحادث، وحاولت أن أتهرب منها طوال الفترة الماضية، والحمدلله".

أحلام قد كشفت تفاصيل تعرض زوجها مبارك الهاجري لحادث فكتبت عبر حسابها على "تويتر": "تعرض زوجي لحادث أدى الى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعملية جراحية اللهم لا اعتراض بس الحمد لله اللي ربي عتق ظهره وراسه ورقبته من أي شر الحمد لله تمر ولا تضر نورت بيتك يا حبيبي وترجع بحيل الله وقوته باتم الصحة والعافيه ويخليك لي ولعيالي شكراً لكل من كلمني وسأل ودعى له بالشفاء".

أحلام لزوجها مبارك الهاجري: "سامحني لأني بعيدة عنك"

أحلام قد نشرت صورة لها مع زوجها خلال الأيام الماضية عبر حسابها على "انستجرام"، ووجهت له رسالة مؤثرة بسبب خضوعه لعملية جراحية، وأقلقت الجمهور بسببها خاصة إنها عبرت عن حزنها لعدم قدرتها على التواجد معه، وقالت في رسالتها إليه: "يا لومي فيك يا بو محمد الغالي حبيبي ألف سلامة عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يا رب.. ويا رب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني إني بعيدة عنك وما اقدر أجي عندك وأشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعة من قلبي".