فيديو وصور تكريم النجوم في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة

مهرجان الجونة السينمائي الدولي افتتحت الدورة الرابعة له مساء اليوم في مدينة الغردقة الساحلية بمصر بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وشهد الحفل تكريم العديد من النجوم، كما تم إحياء ذكرى أبرز مشاهير الفن الذين رحلوا عن عالمنا خلال الشهور الماضية.

رامي عياش يقدم أغنية "دقي يا مزيكا" في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي بدأت دورته الرابعة بأغنية صنعت خصيصا للمهرجان وقدمها النجم اللبناني رامي عياش وحملت الأغنية عنوان "دقي يا مزيكا"، كما اعلنت مقدمة الحفل هيلدا خليفة عن عرض فيلما يتناول التأثيرات الضخمة التي تسبب بها فيروس كورونا وتحديدا في مجال السينما، وعلق على الفيلم الذي عرض في الحفل الفنان المصري ماجد الكدواني.

خالد الصاوي يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي

مهرجان الجونة السينمائي كرم كذلك النجم المصري خالد الصاوي بجائزة الإنجاز الابداعي، وقد أكد الفنان المصري على سعادته بالحصول على الجائزة من قبل المهرجان، وأهدى كذلك الجائزة لروح صديقه وزميله الراحل الفنان خالد صالح، وأكد كذلك على أن الجائز الممنوحة في مهرجان الجونة تأتي دائما بدون مجاملات أو توازنات.

النجم الفرنسي جيرارد ديبارديو يتحدث العربية

أنسي أبو سيف مهندس الديكور المصري وصاحب العديد من الأعمال السينمائية المهمة تم تكريمه كذلك في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي حيث عرض فيلما قصيرا عن مسيرته وأبرز ما قدم للسينما.

جيرارد ديبارديو النجم الفرنسي الشهير قد تم تكريمه أيضا في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي حيث حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، ووجه الفنان الفرنسي كلمة أمام الحضور شكر من خلالها مسئولي المهرجان كما وجه التحية للجمهور باللغة العربية قائلا "السلام عليكم"

خالد النبوي قدم جائزة عمر الشريف للفنان المغربي سعيد التغماوي في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى وقد عرض المهرجان فيلما تسجيليا قصيرا عن التغماوي، وقد وجه الفنان المغربي الشكر لإدارة المهرجان وعبر عن سعادته بحصوله على جائزة تحمل اسم الراحل الكبير عمر الشريف.

تكريم نجوم الفن الذين رحلوا في الشهور الماضية

فرح الديباني المطربة المصرية قدمت أغنية "حكاية حب" في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حيث تم إهداء الأغنية لأرواح النجوم الذين رحلوا عن عالمنا خلال الفترة الماضية والذين من أبرزهم الفنان محمود ياسين، ورجاء الجداوي، وحسن حسني، وجورج سيدهم، والمنتصر بالله، ونادية لطفي، ومحمود رضا، وشويكار، حيث عرضت صور النجوم الراحلين على الشاشة الموجودة على مسرح المهرجان.

ختام حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي باستعراضات لفرقة محمود رضا

شيرين رضا الفنانة المصرية صعدت كذلك على خشبة المسرح ووجهت كلمة إلى والدها الراحل الفنان الكبير محمود رضا، حيث أكدت على دور والدها في تقديم الاستعراضات الراقصة من خلال فرقته الشهيرة "فرقة رضا"، وأكدت أنها لم تحقق حلم والدها بأن تصبح راقصة استعراضية، وقد اختتم الحفل بمجموعة من استعراضات الفرقة التي قدمتها على أنغام أغنية "حلاوة شمسنا".