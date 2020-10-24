مين حيجيب ليك عصير الجوافة.. تركى ال الشيخ يتدخل لإنهاء خلاف بين الشاعر تامر حسين وعمرو مصطفى

رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية , لانهاء خلاف بين الشاعر تامر حسين والفنان عمرو مصطفى وذلك بنشرة تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

تدخل المستشار تركى ال الشيخ

وغرد تركى " بتمنى أن الخلاف بينكم ينتهي ... مش متخيل لما حقابل واحد فيكم مايكونش فيه التاني ... وبعدين ياعمرو مين حيجيب ليك عصير الجوافه ... اذا ليا خاطر الخلاف ده ينتهي حالًا " .

ورد عليه الشاعر تامر حسين قائلا " انتهى اى خلاف يا أبوناصر وكلك ذوق ودايمًا سباق بالخير وكلنا اخوات الله يباركلك وترجع بالف سلامة ونتجمع على خير ".

وعلق الفنان عمرو مصطفى " الخلاف انتهي يا ابوناصر خاطرك كبير وتامر اخويا " .

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