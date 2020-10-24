حرص الفنان كريم فهمى على دعم مؤمن زكريا لاعب النادى الاهلى ونشر فيديو
وعلق كريم فهمى قائلا " ترجع بالسلامه يا مؤمن " وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
ربنا هيشفيه باذن الله - يارب يرجع بالسلامه واحسن من الاول يااارب - الف سلامه عليه
و تغلب الأهلي على فريق الوداد النهائي في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك .
واضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .
وجاء هدف الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .
وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأغنية تامر حسنى... كريم فهمى يدعم مؤمن زكريا | فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.