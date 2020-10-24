خالد الصاوى: أثق دائما فى مهرجان الجونة

أكد النجم خالد الصاوى أنه يثق دائما فى إدارة مهرجان الجونة السينمائي وتنظيمه، مشددا على فخره بتكريمه ضمن فعاليات الدورة الرابعة والتى تستمر حتى يوم 31 من شهر اكتوبر الجاري،

ومن المنتظر أن يتم تكريم الصاوي خلال حفل الختام، حيث حضر إلى الجونة بصحبة زوجته.

ويقوم مهرجان الجونة بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسئولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان.